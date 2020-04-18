«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом», если останется в РПЛ («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Стадион Нижний Новгород Тамбов Нижний Новгород Спорт-Экспресс Павел Худяков Футбол

«Тамбов» может объединится с «Нижним Новгородом», сообщает «Спорт-Экспресс».

Такой сценарий возможен, если тамбовчане останутся в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Новый клуб будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде.

В случае, если Тамбов вылетит в Олимп-ФНЛ, то клуб будет играть в своем городе.

Данную информацию прокомментировал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Это ни о чем разговор. Да, какие-то мысли были, но пока это просто сплетни. Разговор такой был, но мы его пока отложили, потому что нужно доиграть чемпионат и остаться в лиге по спортивному принципу.

Это пока был один разговор, потому что есть местные власти, вы же понимаете, сколько должно пройти согласований, чтобы это случилось. На данный момент это просто сплетни», – сказал Худяков.

После 22 туров РПЛ «Тамбов» занимает 10-е место с 25 очками. «Нижний Новгород» стал 11-м в ФНЛ в результате досрочного завершения турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья