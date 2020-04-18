«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом», если останется в РПЛ («СЭ»)

«Тамбов» может объединится с «Нижним Новгородом», сообщает «Спорт-Экспресс».

Такой сценарий возможен, если тамбовчане останутся в по итогам нынешнего сезона. Новый клуб будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде.

В случае, если Тамбов вылетит в , то клуб будет играть в своем городе.

Данную информацию прокомментировал спортивный директор Павел Худяков.

«Это ни о чем разговор. Да, какие-то мысли были, но пока это просто сплетни. Разговор такой был, но мы его пока отложили, потому что нужно доиграть чемпионат и остаться в лиге по спортивному принципу.

Это пока был один разговор, потому что есть местные власти, вы же понимаете, сколько должно пройти согласований, чтобы это случилось. На данный момент это просто сплетни», – сказал Худяков.

После 22 туров РПЛ «Тамбов» занимает 10-е место с 25 очками. стал 11-м в ФНЛ в результате досрочного завершения турнира.