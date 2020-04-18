Снято ограничение на возвращение в РФ иностранных спортсменов и тренеров. Их обяжут пройти 14-дневный карантин

Правительство России объявило о снятии ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в РФ.

Они смогут вернуться в Россию в ближайшее время.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.

Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

РПЛ возобновят 21 июня