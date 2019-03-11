Замглавы РУСАДА о Логинове: «Извиняться – не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдет. Почему наши слабые такие, трусы?»

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая поделилась мнением о критике в адрес Александра Логинова из-за его допингового прошлого.

«Мне Логинова очень жалко. Формально он сейчас ни в чем не виноват. Он соревновался, сильно нарушил правила, отбыл дисквалификацию и имеет право выступать. Но вот приведу пример – ты обманул жену. Она теперь ждет, что ты что-то скажешь про это. Мол, извини, я не подумал. А ты молча ходишь. И, наверное, это не способствует хорошим отношения в семье.

И вот второй пример про норвежку, которая там губы покрасила стероидами. Забываю ее фамилию постоянно (лыжница Тереза Йохауг – Sports.ru). Какому хейтерству она подверглась внутри страны! Еще сильнее, чем Логинов. Ей там в соцсетях писали: «Да чтоб ты исчезла». И все в таком духе.

Я поражаюсь, почему люди такие злые? Они что, какие-то ущербные? Но и это при том, что когда она попалась, она вместе с тренером и врачом сели в главном информагентстве и дали пресс-конференцию, публично извинились.

Это вообще не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдет. У нас прикинутся гусеницей, которая замирает и в веточку превращается. У нас я знаю только одного парня – это был грузин, он играл в регби-7, был дисквалифицирован за анаболический стероид. Он сам подошел ко мне на одном мероприятии и сказал: «Маргарита, если бы вы знали, как я раскаиваюсь, как мне стыдно. Я подвел команду, я дурак».

Больше я у нас не знаю людей, которые бы сказали, что они неправы. Почему они слабые такие, трусы? Мне Логинова из-за этого жаль, он классный спортсмен. Но если у него такая психологическая слабость... Тут уже чем больше времени проходит, тем страннее будет выглядеть, если он извинится. Но, наверное, это все-таки не так легко. Но я убеждена, что сознаться – это сила, а не слабость», – рассказала Пахноцкая.

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