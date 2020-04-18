Мещеряков заявил, что доволен работой Кикнадзе на посту гендиректора «Локо»

Председатель совета директоров оценил работу на посту генерального директора клуба.

– Вы согласны с мнением, что раз Николича привел Кикнадзе, значит, в случае провала тренера генеральный директор должен уйти вместе с наставником?

– Не вижу взаимосвязи. По этой логике Геркус должен был до сих пор работать в клубе. Требования к генеральному директору и работа тренера – разные вещи.

– Вы довольны, как со своими обязанностями справляется Кикнадзе?

– На сегодняшний день да.

– Есть ли у менеджерской команды кредит доверия?

– Не понимаю, что значит «кредит доверия». Если вы имеете в виду, что она может делать все что захочет, то нет.

Если говорить о том, что менеджерская команда в настоящее время делает все, чтобы выполнить поставленные задачи, то да, – сказал Мещеряков.

Мещеряков о заявлении фанатов с призывом к отставке: «Выпустили и выпустили. Имеют право»