Друг отца Хабиба: «У Абдулманапа поражено 75% легких»

Состояние здоровья , отца и тренера чемпиона в легком весе , остается крайне тяжелым. Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы.

Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», – сказал Рабаданов.

Ранее стало известно, что Нурмагомедову диагностировали коронавирус.

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