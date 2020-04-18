Хосе Энрике: «Трент и Робертсон – лучшие крайние защитники мира за последние два года»

Экс-игрок поделился мнением о защитниках «красных» и Тренте Александере-Арнолде.

«У Робертсона есть все, как по мне. Он обладает энергией, выматывает соперника, достаточно только посмотреть на него в некоторых матчах. Робертсон невероятное количество раз перемещается вверх-вниз по флангу.

У него есть сила. И конечно же есть еще кое-что, в чем он хорош: его кроссы потрясающие. Плюс Робертсон хорошо обороняется, поэтому он по полной укомплектован. Считаю его лучшим левым защитником в мире за последние два года, безусловно.

То же самое могу сказать про Трента: он лучший правый защитник в мире за последние два года, а ему всего 21 год. Так много людей хотят проверить: «Давайте посмотрим, сможет ли он играть в полузащите». А я говорю: «Зачем же вы хотите изменить его позицию, если он лучший на своей, при этом ему только 21 и он может прибавлять и дальше?!» – сказал Энрике.