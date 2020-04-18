В РПЛ разрешат душ после матчей. Кабинки надо занимать в шахматном порядке, дистанция – 2 метра

Стали известны некоторые детали проекта медицинского регламента РПЛ.
Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча:
– групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами;
– не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны);
– не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.
Прибытие команд на стадион:
– команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров);
– требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние);
– для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например: разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).
Использование раздевалок:
– в раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой);
– в конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды; обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются;
– при принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра), душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке; душевые следует дезинфицировать после каждой группы.
Проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок.
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