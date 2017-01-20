Светлана Хоркина: «Предлагаю положить каждому жителю России в почтовый ящик маску и перчатки. И задействовать «Почту России»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала идею о выдаче пособия на приобретение масок и перчаток в период пандемии коронавируса.

«Я предлагаю поступить по-другому. Каждому жителю России положить в почтовый ящик средства защиты – маску и перчатки – в нужном количестве. И задействовать в этом «Почту России», – сказала Хоркина.

Также спортсменка поделилась мнением об идее ввести в вузах обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь».

«Когда я училась, у нас был урок ОБЖ. Я думаю, все помнят те времена, когда на уроках ОБЖ мы учились готовить салат «оливье», шить юбки, делать стулья и табуретки, нас еще и обучали оказывать первую медицинскую помощь.

Поэтому предложение, конечно, новое, но и хорошо забытое старое», – отметила Хоркина.