Черно-белые фотографии председателя совета директоров и генерального директора появились перед кассами стадиона «Локомотива».

К снимкам прикреплены гвоздики, и композиция в целом напоминает надгробие.

Таким образом фанаты, вероятно, выражают недовольство решением клуба не продлевать соглашение с главным тренером , чей контракт заканчивается 31 мая.

Не знаю автора, но это жестковато, конечно. pic.twitter.com/wOeWfqyodA — Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) May 16, 2020

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