Черно-белые фотографии председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе появились перед кассами стадиона «Локомотива».
К снимкам прикреплены гвоздики, и композиция в целом напоминает надгробие.
Таким образом фанаты, вероятно, выражают недовольство решением клуба не продлевать соглашение с главным тренером Юрием Семиным, чей контракт заканчивается 31 мая.
Не знаю автора, но это жестковато, конечно. pic.twitter.com/wOeWfqyodA— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) May 16, 2020
Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор
Мещеряков заявил, что доволен работой Кикнадзе на посту гендиректора «Локо»