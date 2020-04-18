Траурные фото Кикнадзе и Мещерякова с гвоздиками размещены у стадиона «Локомотива». Фанаты недовольны уходом Семина

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия болельщики Василий Кикнадзе Анатолий Мещеряков Футбол

Черно-белые фотографии председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе появились перед кассами стадиона «Локомотива».

К снимкам прикреплены гвоздики, и композиция в целом напоминает надгробие.

Таким образом фанаты, вероятно, выражают недовольство решением клуба не продлевать соглашение с главным тренером Юрием Семиным, чей контракт заканчивается 31 мая.

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