«Авангард» опустился из ФНЛ в ПФЛ. Это 3-й клуб, добровольно снявшийся с турнира

«Авангард» объявил о решении сняться с Олимп-ФНЛ и перейти в ПФЛ.
«Уважаемые болельщики футбольного клуба «Авангард», футболисты, тренерский штаб, сотрудники клуба!
Руководством футбольного клуба «Авангард» принято решение о переходе основной команды в Профессиональную футбольную лигу. Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях.
С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.
Переход в ПФЛ – это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба.
ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объемах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб.
Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество!
Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!» – говорится в сообщении клуба.
В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Авангард» занял 13-е место, набрав 29 очков в 27 матчах.
Ранее решение добровольно сняться с ФНЛ приняли «Луч» и «Армавир».