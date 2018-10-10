Экс-боец ММА Гамзатханов: «В Дагестане катастрофическая ситуация с коронавирусом. Народ не верит местным властям»

Экс-боец ММА Магомедхан Гамзатханов рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

«У нас в Дагестане катастрофическая ситуация. Вчера в центральную больницу завезли 90 человек. Очень много умирают. Сейчас все еще много людей болеет, но уже проще стало.

Почему такие большие проблемы? Дело в том, что там в последние годы была политическая турбулентность. Регион попал во внешнее управление, там не местный управляет, а из Москвы.

У нас же и правительство посадили там. Были большие пертурбации. И образовалось некое недоверие к власти. Чтобы понять, кто такой дагестанец, надо им быть. Вот губернатор Тульской области говорит, что надо сидеть дома, все сидят.

А в Дагестане другая ситуация. Народ не верит местным властям. Больше поверили слухам из соцсетей, что это не опасно. И продолжили ходить на свадьбы, на мероприятия, всех перезаражали.

Думаю, тут обоюдная вина, что у власти, что у народа. Власти и соответствующие службы не смогли убедить народ в серьезности коронавируса. Это их упущение. Надо было достучаться до всех. Но и народ тоже отнесся очень холодно к ситуации. Есть недоверие друг к другу.

Люди уже осознали всю серьезность ситуации. Уже сами начали делать выводы. Сейчас дома сидят. И ситуация потихоньку возвращается под контроль», – сказал Гамзатханов.

В Дагестане подтверждены 3 280 случаев заражения COVID-19. Официально в республике умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии – 657 человек. Кроме того, в Дагестане умерли более 40 врачей.

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