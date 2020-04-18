Каталония – сильнейший футбольный регион Испании по версии читателей Marca

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Испанское издание Marca провела голосование на звание сильнейшего футбольного региона страны среди своих читателей.

По результатам опроса более чем 250 тысяч человек победила Каталония, опередившая Мадрид, Андалусию, Басконию и Галисию (2-е, 3-е, 4-е и 5-е места соответственно).

Также были составлены две символические сборные регионов: 11 лучших уроженцев региона за всю историю и сборная уроженцев, выступающих на данный момент.

Сборная Каталонии всех времен: Рикардо Самора, Жоан Капдевила, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Карлес Решак, ХавиПеп Гвардиола, Серджи Бускетс, Франсеск Фабрегас, Паулино Алькантара, Рауль Тамудо.

Сборная Каталонии из действующих игроков: Кико Касилья, Жорди Альба, Жерар Пике, Марк Бартра, Эктор Бельерин,  Франсеск Фабрегас, Серджи Бускетс, Марк Рока, Серджи Роберто, Жерар Деулофеу, Мариано Диас.

Сборная Мадрида всех времен: Икер Касильяс, Роберто Солосабаль, Мануэль Санчиc, Кике Флорес, Хоакин Пейро, Хосе Луис Каминеро, Луис Арагонес, Мичел, Рауль, Фернандо Торрес, Эмилио Бутрагеньо.

Сборная Мадрида из действующих игроков: Икер Касильяс (официально не объявлял о завершении карьеры – Sports.ru), Маркос Алонсо, Диего Льоренте, Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль, Фернандо Льоренте, Родри, Пабло Сарабия, Даниэль Парехо, Коке, Альваро Мората.

Рейтинг остальных регионов и их символические сборные можно посмотреть на сайте Marca.

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