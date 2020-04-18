Левандовски забил 40+ голов за «Баварию» 5-й сезон подряд

Нападающий «Баварии» реализовал пенальти в матче Бундеслиги с (1:0, перерыв).

Для 31-летнего поляка этот гол стал 40-м в сезоне за мюнхенский клуб – 26 мячей он забил в чемпионате Германии, 11 – в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке Германии.

Таким образом, Левандовски забивает 40 и больше голов за «Баварию» пятый сезон подряд. Лучший результат он показал в сезоне-16/17 – 43 мяча.

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