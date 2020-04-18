Абрамович и Усманов – в топ-20 богатейших жителей Великобритании (The Sunday Times)

Британская газета The Sunday Times составила рейтинг самых богатых жителей Великобритании.

Владелец занял 12-е место в рейтинге.

Состояние российского бизнесмена оценивается в 10,16 млрд фунтов, за год оно снизилось примерно на 1,07 млрд.

На 7-м месте российский предприниматель . Его состояние оценивают в 11,68 млрд фунтов.

В августе позапрошлого года Усманов продал 30% акций лондонского «Арсенала» за 550 млн фунтов американскому бизнесмену Стэну Кронке.

Российский бизнесмен Михаил Фридман тоже вошел в список, он занял 11-е место.

Лидируют британский бизнесмен, изобретатель, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон и его семья, их состояние оценивается в 16,2 млрд фунтов.

Рейтинг миллиардеров в спорте: в топ-20 два бизнесмена из России, а самый богатый футбольный владелец у «Ренна»