Татьяна Тарасова: «Подняла бы ценз в женском катании до 18 лет. Медведева, Загитова и Туктамышева могли бы выиграть все турниры»

Тренер по фигурному катанию выступила за повышение возрастного ценза в женском катании.

«Положительно отношусь к такой идее. Только ненамного. Сейчас во взрослые переходят в 15 лет, а я бы сделала в 17 или 18. Тогда у нас было бы все обеспечено, даже если бы новые правила ввели прямо сейчас.

У нас есть выдающиеся катальщицы, которые этому цензу соответствуют, — и Медведева, и Загитова, и Туктамышева. Мы могли бы тремя девочками выигрывать турниры для спортсменок старше 18 лет и тремя младше 18. А дальше идут следующие. У Этери Георгиевны очень много хороших девочек.

Думаю, Загитова все правильно сделала, что взяла паузу. Это и ее прозорливость, и тренеров. Они ее не убрали, а придумали, что она возьмет паузу. И если бы сейчас сделали взрослый возраст с восемнадцати лет, она как раз боролась бы за все звания.

Я бы хотела, чтобы она вернулась. Если поменяются возрастные правила, то это может произойти. А если нет, думаю, не будет.



Для кого-то достаточно один раз быть олимпийским чемпионом, для кого-то нет. У Алины мощные и красивые прыжки. Но она не хочет сейчас, например, встать и учить четверной. Я уверена, что она бы его выучила», – рассказала Тарасова.

«Люблю прямой эфир, потому что слово – не воробей. Есть нерв, который не передать словами». Душевное интервью Татьяны Тарасовой