Татьяна Тарасова: «Подняла бы ценз в женском катании до 18 лет. Медведева, Загитова и Туктамышева могли бы выиграть все турниры»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за повышение возрастного ценза в женском катании.

«Положительно отношусь к такой идее. Только ненамного. Сейчас во взрослые переходят в 15 лет, а я бы сделала в 17 или 18. Тогда у нас было бы все обеспечено, даже если бы новые правила ввели прямо сейчас.

У нас есть выдающиеся катальщицы, которые этому цензу соответствуют, — и Медведева, и Загитова, и Туктамышева. Мы могли бы тремя девочками выигрывать турниры для спортсменок старше 18 лет и тремя младше 18. А дальше идут следующие. У Этери Георгиевны очень много хороших девочек.

Думаю, Загитова все правильно сделала, что взяла паузу. Это и ее прозорливость, и тренеров. Они ее не убрали, а придумали, что она возьмет паузу. И если бы сейчас сделали взрослый возраст с восемнадцати лет, она как раз боролась бы за все звания.

Я бы хотела, чтобы она вернулась. Если поменяются возрастные правила, то это может произойти. А если нет, думаю, не будет.
 
Для кого-то достаточно один раз быть олимпийским чемпионом, для кого-то нет. У Алины мощные и красивые прыжки. Но она не хочет сейчас, например, встать и учить четверной. Я уверена, что она бы его выучила», – рассказала Тарасова.

«Люблю прямой эфир, потому что слово – не воробей. Есть нерв, который не передать словами». Душевное интервью Татьяны Тарасовой

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