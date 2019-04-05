Якупов может покинуть «Витязь», не сыграв за клуб ни одного матча («Хоккей без зрителей»)

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Форвард Наиль Якупов, недавно обменянный из СКА в «Витязь», может покинуть подмосковный клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». 

Контракт игрока рассчитан еще на два сезона, в каждом из который зарплата игрока составит 70 миллионов рублей.

В «Витязе» хотят перезаключить контракт с первым номером драфта НХЛ-2012 на приемлемых условиях для клуба, но пока этого сделать не удалось. 

Также клуб прорабатывает варианты обмена Якупова, однако пока безуспешно. 

Другие варианты – расторгнуть контракт с хоккеистом, выплатив причитающиеся по регламенту 25%, или поместить его на драфт отказов, когда начнутся предсезонные сборы. 

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