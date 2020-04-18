Полузащитник Кай Хавертц не является приоритетной целью «Барселоны» на трансферном рынке, информирует As.

Отмечается, что представители клуба следят за выступлениями хавбека на протяжении нескольких лет, однако в настоящий момент каталонцы намерены усилить состав игроками иного типа.

Главной целью «Барселоны» называется форвард Лаутаро Мартинес, также она заинтересована в подписании хавбека или полузащитника Фабиана Руиса.

Ранее сообщалось, что «Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока.

«Барселона» контактирует с Хавертцем. Другие варианты для немца – «Реал», «МЮ» и «Челси»