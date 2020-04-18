Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семина возле «РЖД Арены»

Теги Локомотив Юрий Семин стадион Локомотив премьер-лига Россия болельщики фото Анатолий Мещеряков Георгий Кикнадзе Футбол

Фанаты «Локомотива» поддержали главного тренера Юрия Семина, нарисовав граффити.

На стенах неподалеку от стадиона «РЖД Арена» появилась надпись «Только Семин». Пост с фотографией в инстаграме объединения болельщиков «Локо» UnitedSouth опубликован с хэштегами #юрийпалычнашевсе и #kickнадземещерякoff. 

Напомним, Семин покинет «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта. Руководить командой в оставшихся матчах будет новый главный тренер Марко Николич.

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор

 
 
 
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Публикация от Объединенный юг (@unitedsouth)

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