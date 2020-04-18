Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семина возле «РЖД Арены»

Фанаты «Локомотива» поддержали главного тренера , нарисовав граффити.

На стенах неподалеку от стадиона «РЖД Арена» появилась надпись «Только Семин». Пост с фотографией в инстаграме объединения болельщиков «Локо» UnitedSouth опубликован с хэштегами #юрийпалычнашевсе и #kickнадземещерякoff.

Напомним, Семин покинет «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта. Руководить командой в оставшихся матчах будет новый главный тренер Марко Николич.

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор