«Спартак», «Локо» и «Краснодар» интересуются защитником «Милана» Лаксальтом

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Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в РПЛ.

27-летним игроком интересуется «Спартак», который рассматривал возможность трансфера уругвайца еще зимой.

Недавно красно-белые снова связались с представителями Лаксальта, утверждает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Также интерес к хавбеку проявляют «Локомотив» и «Краснодар».

Однако, по информации журналиста Ивана Карпова для Metaratings, «Спартак» и «Локомотив» не заинтересованы в трансфере Лаксальта.

Статистику игрока, способного сыграть на фланге и в обороне, и в полузащите, можно изучить здесь.

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