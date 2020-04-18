«Спартак», «Локо» и «Краснодар» интересуются защитником «Милана» Лаксальтом

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в РПЛ.
27-летним игроком интересуется «Спартак», который рассматривал возможность трансфера уругвайца еще зимой.
Недавно красно-белые снова связались с представителями Лаксальта, утверждает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Также интерес к хавбеку проявляют «Локомотив» и «Краснодар».
Однако, по информации журналиста Ивана Карпова для Metaratings, «Спартак» и «Локомотив» не заинтересованы в трансфере Лаксальта.
Статистику игрока, способного сыграть на фланге и в обороне, и в полузащите, можно изучить здесь.