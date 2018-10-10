UFC Fight Night 171: Тейшейра нокаутировал Смита, Орловский победил Линса и другие бои

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171.
В главном бою вечера Гловер Тейшера нокаутировал Энтони Смита в пятом раунде.
Основной кард:
Бен Ротвелл победил Овинса Сен-Прю раздельным решением судей;
Дрю Добер победил Александра Эрнандеса техническим нокаутом во втором раунде;
Рики Симон победил Рэя Борга раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Андрей Орловский победил Филипе Линса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Майкл Джонсон проиграл Тиаго Мойсесу сабмишеном во втором раунде;
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