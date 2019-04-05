Велосипедист погиб в ДТП с участием форварда «Северстали» Морозова

Форвард Егор Морозов стал участником дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели человека.

Представитель 25-летнего нападающего Игорь Масленников поделился имеющейся у него информацией об инциденте.

«Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было.

Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть.

Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чем. Сейчас идет следствие, пока информации больше нет.

Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», – описал ситуацию Масленников.