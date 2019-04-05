КХЛ планирует перевести одну команду с Запада на Восток в сезоне-2020/21

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об изменениях в составе конференций в связи с тем, что решил пропустить сезон-2020/21.

– В связи с тем что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне, поменяется ли состав конференций?

– Пока мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдет в Восточную.

Во Владивостоке поддерживается молодежная команда. Мы получили все финансовые гарантии, что «Тайфун» примет участие в следующем сезоне МХЛ. Рассчитываем, что, когда все нормализуется, «Адмирал» вернется к нам, – сообщил Морозов.

После ухода «Адмирала» в КХЛ осталось 23 команды. 12 из них выступают в Западной конференции, 11 – в Восточной.

Отметим, что в 2013 и 2018 годах из Западной конференции в Восточную переходило – оба раза на один сезон.