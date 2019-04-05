КХЛ планирует перевести одну команду с Запада на Восток в сезоне-2020/21

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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об изменениях в составе конференций в связи с тем, что «Адмирал» решил пропустить сезон-2020/21. 

– В связи с тем что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне, поменяется ли состав конференций?

– Пока мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдет в Восточную.

Во Владивостоке поддерживается молодежная команда. Мы получили все финансовые гарантии, что «Тайфун» примет участие в следующем сезоне МХЛ. Рассчитываем, что, когда все нормализуется, «Адмирал» вернется к нам, – сообщил Морозов. 

После ухода «Адмирала» в КХЛ осталось 23 команды. 12 из них выступают в Западной конференции, 11 – в Восточной. 

Отметим, что в 2013 и 2018 годах из Западной конференции в Восточную переходило «Торпедо» – оба раза на один сезон. 

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