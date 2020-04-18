Лори Санчес: «Ливерпуль» можно объявить чемпионом, но они навсегда останутся чемпионами со звездочкой»

Бывший тренер «Уикома» и сборной Северной Ирландии Лори Санчес поделился мнением о том, можно ли признать «Ливерпуль» победителем , если сезон не будет доигран.

«Я думаю, «Ливерпуль» можно объявить чемпионом, но тогда придется всегда считать их чемпионами со звездочкой.

Ирония в том, что больше всех ратовал за зимнюю паузу, и после этого перерыва «Ливерпуль» потерял импульс, случился спад. Не было бы этой паузы, они бы уже выиграли чемпионат.

Если сезон не доиграют, я думаю, никто не будет против признания чемпионом, ведь они лидируют с таким отрывом, но это клеймо останется навсегда, ведь они так и не пересекли финишную черту», – отметил Санчес.