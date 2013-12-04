ESPN представил Топ-10 списка 74 лучших игроков в истории НБА. Кобе – 9-й, на 1-м месте Джордан

Сайт ESPN завершил публикацию списка 74 лучших игроков в истории НБА.
Эксперты ESPN проголосовали в тысячах сравнений между игроками, рассматривая общую ценность карьер и наиболее успешные моменты баскетболистов.
Рейтинг лучших игроков в истории НБА по версии ESPN (места с 10-го по 1-е)
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10. Шакил О’Нил
9. Кобе Брайант
8. Тим Данкан
7. Лэрри Берд
4. Билл Расселл
Рейтинг игроков, занявших места с 74-го по 41-е
Рейтинг игроков, занявших места с 40-го по 11-е