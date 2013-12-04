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    ESPN представил Топ-10 списка 74 лучших игроков в истории НБА. Кобе – 9-й, на 1-м месте Джордан

    Теги рейтинги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар ESPN Баскетбол

    Сайт ESPN завершил публикацию списка 74 лучших игроков в истории НБА.

    Эксперты ESPN проголосовали в тысячах сравнений между игроками, рассматривая общую ценность карьер и наиболее успешные моменты баскетболистов.

    Рейтинг лучших игроков в истории НБА по версии ESPN (места с 10-го по 1-е)

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    10. Шакил О’Нил

    9. Кобе Брайант

    8. Тим Данкан

    7. Лэрри Берд

    6. Уилт Чемберлен

    5. Мэджик Джонсон

    4. Билл Расселл

    3. Карим Абдул-Джаббар

    2. Леброн Джеймс 

    1. Майкл Джордан

    Рейтинг игроков, занявших места с 74-го по 41-е

    Рейтинг игроков, занявших места с 40-го по 11-е

     

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