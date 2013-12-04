ESPN представил Топ-10 списка 74 лучших игроков в истории НБА. Кобе – 9-й, на 1-м месте Джордан

Сайт ESPN завершил публикацию списка 74 лучших игроков в истории НБА.

Эксперты ESPN проголосовали в тысячах сравнений между игроками, рассматривая общую ценность карьер и наиболее успешные моменты баскетболистов.

Рейтинг лучших игроков в истории по версии ESPN (места с 10-го по 1-е)

«Последний танец» бьет рекорды спортивных документалок. Вот почему его обязательно нужно смотреть

10 причин, почему «Последний танец» – продукт для тех, кто не шарит

10. Шакил О’Нил

9.

8.

7. Лэрри Берд

6. Уилт Чемберлен

5. Мэджик Джонсон

4. Билл Расселл

3. Карим Абдул-Джаббар

2.

1.

Рейтинг игроков, занявших места с 74-го по 41-е

Рейтинг игроков, занявших места с 40-го по 11-е