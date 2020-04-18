Дом Деле Алли ограбили. Ему угрожали ножом и ударили по лицу

Дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили.
Как сообщает Daily Mail, примерно в полночь среды грабители ворвались в дом, когда там находились Алли, его названный брат Харри Хикфорд, их девушки и давний друг.
Преступники забрали из дома драгоценности и часы.
Отмечается, что Деле Алли ударили по лицу, из-за чего у него есть незначительные повреждения. Кроме того, ему угрожали ножом. Футболисту не потребовалось обращаться в больницу. Больше никто не пострадал.
Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Пока никто не задержан.
Напомним, что в марте был ограблен дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.
Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня