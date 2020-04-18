«Локомотив» предложит Семину должность в структуре клуба (Sport24)

может остаться в системе «Локомотива».

По информации Sport24, клуб предложит тренеру должность в структуре клуба.

Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в течение двух дней объявит об уходе Семина с поста главного тренера команды и назначит вместо него Марко Николича.

Соглашение «Локомотива» с 73-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В последний период его работы команда стала чемпионом в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России.

В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России.