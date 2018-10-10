Президент UFC: «Хабиб сказал, что будет готов к бою с Гэтжи в сентябре»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации боя чемпиона легкого дивизиона с .

Ранее Уайт сообщал, что поединок пройдет летом на «Бойцовском острове».

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре.

Да, помню, я говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь.

Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что все еще тяжело будет человеку вылететь или прилететь в страну.

Так что думаю, что точно бой будет на бойцовском острове. И я не скажу, где он находится.

Я пока не разговаривал с Конором о конкретном поединке. Бой Хабиба с Гэтжи, похоже, состоится в сентябре. А потом определим, что предложим Конору.

Вероятно, Конор проведет бой летом, верно? Затем эти парни подерутся в сентябре. И тогда назначим бой с Конором победителю», – сообщил Уайт.

Президент UFC: «Ждем, что Хабиб и Гэтжи подерутся летом на Бойцовском острове»