Дзюба о лучшем форварде в истории: «Роналдо. Он был само совершенство»

Нападающий рассказал, кого считает лучшим форвардом в истории футбола.

«Роналдо «Зубастик»! Именно он в первую очередь в голове возникает.

Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не легкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий.

Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моем любимом «Реале», – сказал Дзюба.

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