«Локомотив» объявит об уходе Семина в ближайшие дни. Он не будет работать, если сезон возобновится (Нобель Арустамян)

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие дни покинет .

«В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина.

С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.

Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера . Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД [Олегом Белозеровым].

Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает «Локомотив» и почему его сменит именно Николич», – написал Арустамян.

Соглашение «Локомотива» с 73-летним Семиным рассчитано до конца нынешнего сезона. В последний период его работы команда стала чемпионом РПЛ в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России. В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России.