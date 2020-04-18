Семин об уходе из «Локомотива»: «Я ничего не знаю. Все вопросы к руководству»

Главный тренер высказался на тему того, что он вскоре может покинуть клуб.

«Я ничего не знаю, все вопросы к руководству», – заявил Семин.

Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в течение двух дней «Локомотив» объявит об уходе Семина с поста главного тренера команды и назначит вместо него Марко Николича.

Соглашение «Локомотива» с 73-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В последний период его работы команда стала чемпионом РПЛ в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России.

В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России.