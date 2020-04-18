«Барса» планирует согласовать трансфер Лаутаро в мае. «Интер» получит 60 млн евро и двух игроков

Руководство «Барселоны» продолжает работу над трансфером нападающего .

В каталонском клубе рассчитывают согласовать сделку уже в мае. С самим аргентинцем «Барса» договорилась еще в феврале.

Судя по всему, «Интер» получит за 22-летнего форварда 60 миллионов евро и двух игроков «блауграны».

Изначально миланский клуб требовал, чтобы заплатила за Мартинеса 111 миллионов евро – эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Со временем руководство «нерадзурри» снизило требования до формулы «90 миллионов плюс один игрок», а сейчас согласилось на схему с 60 миллионами и двумя игроками.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Интера» больше не заинтересован в приглашении хавбека «Барсы» , который мог стать частью сделки.

Также сообщалось, что в сделку могут включить , и .