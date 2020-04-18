«Барса» планирует согласовать трансфер Лаутаро в мае. «Интер» получит 60 млн евро и двух игроков

Руководство «Барселоны» продолжает работу над трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
В каталонском клубе рассчитывают согласовать сделку уже в мае. С самим аргентинцем «Барса» договорилась еще в феврале.
Судя по всему, «Интер» получит за 22-летнего форварда 60 миллионов евро и двух игроков «блауграны».
Изначально миланский клуб требовал, чтобы «Барселона» заплатила за Мартинеса 111 миллионов евро – эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
Со временем руководство «нерадзурри» снизило требования до формулы «90 миллионов плюс один игрок», а сейчас согласилось на схему с 60 миллионами и двумя игроками.
Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Интера» Антонио Конте больше не заинтересован в приглашении хавбека «Барсы» Артуро Видаля, который мог стать частью сделки.
Также сообщалось, что в сделку могут включить Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.