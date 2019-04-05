Журналист Лысенков намекнул, что Дацюк получит 10-15 млн рублей за год в «Автомобилисте»

Журналист Павел Лысенков поделился информацией о деталях контракта нападающего Павла Дацюка с .

«Делюсь некоторыми инсайдами, прилетевшими ко мне. И сначала о .

Да, он подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом». Нет, этот контракт не будет на заоблачные деньги. И даже не на средние деньги.

Вы удивитесь, какая там будет сумма. Но пока не подписано, я не буду уточнять. Хотя подсказка – ниже по тексту. Ключевое слово: «Готовец». Да, Дацюк «готовец» играть за такую зарплату», – написал Лысенков.

Начиная рассуждения на тему перехода в «Авангард», журналист называет его оклад.

объявил о подписании строгого опытного защитника Кирилла Готовца (28 лет). Его зарплата составит в диапазоне 10-15 млн рублей за сезон» – отметил Лысенков.

В минувшем сезоне 41-летний Дацюк заработал 100 миллионов рублей. В 43 матчах регулярного чемпионата он набрал 22 (5+17) очка. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в 4 играх.