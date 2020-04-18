ФИФА отменила церемонию вручения наград The Best в 2020 году. По «Золотому мячу» решения нет

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ФИФА не будет проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году.

Решение о том, что награда в 2020-м вручаться не будет, принято в связи с пандемией коронавируса в мире, сообщает Marca.

На данный момент не перенесен всего один турнир, который должен пройти под эгидой ФИФА в текущем году. Это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.

Что касается «Золотого мяча», вручаемого каждый год France Football, то издание еще не приняло решение о том, будет ли определен лауреат в этом году.

Действующим обладателем награды The Best является нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В борьбе за приз он опередил Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Также аргентинец стал лауреатом «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

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