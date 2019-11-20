Тарасова о Путине: «Деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, есть харизма. Если сказал, то сделал»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась мнением о ситуации с доходами населения в стране, а также о президенте России Владимире Путине.

– По данным Росстата за прошлый год, на доходы ниже прожиточного минимума живет 18,1 млн россиян, или 12,3% населения.

– Это страшное дело, позор нашей страны. Мы без конца на что-то надеемся, на какую-то лучшую жизнь. А люди живут очень тяжело, и никакой им нет помощи.

Сказали, что прибавят деньги пенсионерам и все будут ездить отдыхать, куда хотят. Я бы на их месте узнала, сколько стоит отдых, например поездка в Петербург. Просто посмотреть на этот великий город и пожить там.

В ночлежке, что ли, должны жить наши пенсионеры, по 50 лет отработав? Это смешно, люди не знают, что такое деньги, что на них можно купить и как на них можно жить. Да, вроде заботятся, но воз и ныне там.

– На президента вы эти претензии не распространяете?

– Он деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, со временем стал таким оратором, у него есть харизма. Если он сказал, то сделал.

Я беру не в размерах государства, а в размерах нашего спорта. Он свое слово держал и провел Олимпиаду.

Никогда не поверю, что кто-то из руководства страны участвовал в какой-то гадости на Олимпиаде. Я была на ней. После Игр-2014 спортсмены дальше поехали на чемпионаты мира и все без конца проверялись, – сказала Тарасова.