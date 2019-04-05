Дацюк – самый уважаемый игрок КХЛ по итогам опроса хоккеистов, Мозякин – 2-й, Зарипов – 3-й

Нападающий «Автомобилиста» признан самым уважаемым игроком .

В апреле КХЛ проводила опрос игроков. Свое мнение выразили более 200 хоккеистов из всех клубов.

В результате первое место занял Дацюк, который набрал 32% голосов.

На второй позиции – нападающий «Магнитки» (22%), третьим стал форвард «Ак Барса» (11%).

На четвертой строчке расположился (4,3%), на пятой – (2,9%).

КХЛ отказалась от награждения лучших игроков сезона. Мы провели альтернативное – разумеется, на удаленке