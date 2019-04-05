Дацюк – самый уважаемый игрок КХЛ по итогам опроса хоккеистов, Мозякин – 2-й, Зарипов – 3-й

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк признан самым уважаемым игроком КХЛ.
В апреле КХЛ проводила опрос игроков. Свое мнение выразили более 200 хоккеистов из всех клубов.
В результате первое место занял Дацюк, который набрал 32% голосов.
На второй позиции – нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин (22%), третьим стал форвард «Ак Барса» Данис Зарипов (11%).
На четвертой строчке расположился Александр Свитов (4,3%), на пятой – Вадим Шипачев (2,9%).
КХЛ отказалась от награждения лучших игроков сезона. Мы провели альтернативное – разумеется, на удаленке