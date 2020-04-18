Фанаты «Локо» просят игроков заступиться за Семина и угрожают прекратить поддержку в случае отставки тренера («СЭ»)

Болельщики «Локомотива» выступают против отставки главного тренера клуба Юрия Семина.
По информации «Спорт-Экспресса», фанаты железнодорожников начали писать игрокам команды, прося футболистов заступиться за тренера. Некоторые болельщики в ультимативной форме требуют этих действий.
В случае, если игроки не помогут Семину, фанаты угрожают прекратить поддерживать команду и приходить на стадион.
Сегодня инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» объявит об отставке Семина в ближайшие дни. Затем стало известно, что «Локо» предложит ему должность в структуре клуба.
Соглашение «Локомотива» с 73-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.