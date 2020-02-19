«Зенит» и Семак договорились о 2-летнем контракте («СЭ»)

и главный тренер договорились о новом контракте на два года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», основные параметры договора уже согласованы.

В то же время этот вопрос окончательно должен решиться после наступления ясности по поводу возобновления или прекращения нынешнего сезона.

После этого 44-летний специалист и клуб вернутся к переговорам, чтобы уладить последние детали соглашения.

Семак стал главным тренером питерской команды в 2018 году. В первом же сезоне он привел «Зенит» к чемпионству. Сейчас клуб лидирует в таблице , набрав 50 очков в 22 матчах.