«Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за Бэйла. Клуб готов заплатить за него 50-60 млн евро (FourFourTwo)

Полузащитник «Реала» может покинуть клуб летом.

Как сообщается, «Реал» уже уведомил Бэйла о том, что в клубе на него не рассчитывают и ему придется уйти в ближайшее трансферное окно, если он хочет получать игровую практику.

Однако Бэйл не спешит уходить, потому что у него есть действующий до лета 2022 года контракт с очень солидной зарплатой.

В последние недели несколько клубов проявляли интерес к валлийцу, но ни один из них не получил одобрения и от «Реала», и от Бэйла.

В частности, запрос по игроку делали , который предлагает Бэйлу более низкую зарплату, чем сейчас, и не готов много заплатить за трансфер, а также «Интер Майами». Американский клуб предлагает хавбеку зарплату, равную нынешней, однако не сможет отдать за него 50-60 млн евро, которые ожидает получить «Реал».

Сейчас фаворитом в борьбе за валлийца стал , который предлагает Бэйлу зарплату как в «Реале», и готов заплатить за его трансфер 50-60 млн евро.

Бэйл согласен на переход, если не потеряет в зарплате, а «Реале» будет рад получить за него 50-60 млн евро.

В этом сезоне валлиец провел за 14 матчей в , забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее появилась информация, что основным акционером «Ньюкасла» станет Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии, контролируемый принцем Мухаммедом бин Салманом.