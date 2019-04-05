Шипачев – лучший игрок сезона по итогам опроса хоккеистов КХЛ, Капризов – 2-й, Яшкин – 3-й

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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев был лучшим игроком в сезоне КХЛ-2019/20 по мнению хоккеистов лиги.

В апреле КХЛ проводила опрос игроков. Свое мнение выразили более 200 хоккеистов из всех клубов.

Игроки должны были ответить, кто является лучшим игроком сезона в их команде и в лиге в целом.

Лидерами по клубам стали Кирилл Семенов («Авангард»), Мартин Бакош («Адмирал»), Джастин Азеведо («Ак Барс»), Евгений Аликин («Амур»), Эдвард Паскаль («Барыс»), Александр Семин («Витязь»), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Александр Салак («Динамо» Рига), Микко Лехтонен («Йокерит»), Брэндон Йип («Куньлунь Ред Стар»), Стефан Да Коста («Локомотив»), Юха Метсола («Салават Юлаев»), Владислав Подъяпольский («Северсталь»), Микаэль Руохомаа («Сибирь»), Артем Федоров («Спартак»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Лукаш Седлак («Трактор») и Мальте Стремвалль («Сочи»). В случае с «Нефтехимиком» первое место разделили Павел Порядин и Марат Хайруллин, а у СКА – Артем Зуб и Владимир Ткачев.

Пятерка лучших игроков лиги по итогам сезона такова:

1) Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 31,4% голосов);

2) Кирилл Капризов (ЦСКА, 24,6% голосов);

3) Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, 10,9% голосов);

4) Линус Умарк («Салават Юлаев», 2,9% голосов);

5) Сергей Мозякин («Металлург», 2,3% голосов).

КХЛ отказалась от награждения лучших игроков сезона. Мы провели альтернативное – разумеется, на удаленке

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