Шипачев – лучший игрок сезона по итогам опроса хоккеистов КХЛ, Капризов – 2-й, Яшкин – 3-й

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев был лучшим игроком в сезоне КХЛ-2019/20 по мнению хоккеистов лиги.

В апреле КХЛ проводила опрос игроков. Свое мнение выразили более 200 хоккеистов из всех клубов.

Игроки должны были ответить, кто является лучшим игроком сезона в их команде и в лиге в целом.

Лидерами по клубам стали Кирилл Семенов ( ), Мартин Бакош ( ), ( ), Евгений Аликин ( ), Эдвард Паскаль ( ), ( ), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Александр Салак («Динамо» Рига), Микко Лехтонен ( ), Брэндон Йип ( ), ( ), («Салават Юлаев»), Владислав Подъяпольский ( ), Микаэль Руохомаа ( ), Артем Федоров («Спартак»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Лукаш Седлак («Трактор») и Мальте Стремвалль («Сочи»). В случае с «Нефтехимиком» первое место разделили Павел Порядин и Марат Хайруллин, а у СКА – Артем Зуб и Владимир Ткачев.

Пятерка лучших игроков лиги по итогам сезона такова:

1) Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 31,4% голосов);

2) Кирилл Капризов (ЦСКА, 24,6% голосов);

3) Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, 10,9% голосов);

4) Линус Умарк («Салават Юлаев», 2,9% голосов);

5) Сергей Мозякин («Металлург», 2,3% голосов).

КХЛ отказалась от награждения лучших игроков сезона. Мы провели альтернативное – разумеется, на удаленке