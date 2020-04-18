Медведев о Дзюбе в «Милане»: «Это беспочвенные слухи. Мы Артема не продаем»

Генеральный директор прокомментировал слухи об интересе к форварду .

«Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», – сказал Медведев.

Ранее сайт Pianeta Milan со ссылкой на Calciomercato.it написал, что руководство «Милана» рассматривало вариант с приглашением 31-летнего нападающего сборной России на замену , который может уйти по завершении сезона.

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года, однако, как пишет Pianeta Milan, стороны договорились о продлении договора. Это значит, что его переход в «Милан» маловероятен.

Дзюба в нынешнем сезоне провел 21 матч в чемпионате России, забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.