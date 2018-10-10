Отец Хабиба находится в коме в военном госпитале Москвы

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в больнице Москвы. Об этом сообщил боец .

«Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас.

Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане еще был. Уже говорил, что все в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии», – цитирует Махачева Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 57-летнего Нурмагомедова госпитализировали 25 апреля с двусторонней пневмонией. В начале мая у него начались осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане, он впал в кому, и его спецбортом отправили в Москву.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», – рассказал источник.

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