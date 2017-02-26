Феттель в ближайшее время подпишет контракт с «Маклареном» (F1-Insider)

Пилот «Феррари» близок к переходу в «Макларен».

Как стало известно F1-Insider, Феттель уже какое-то время вел переговоры с «Маклареном» и перейдет в британскую команду – таким образом, Феттель и Сайнс обменяются командам по окончании сезона-2020.

Сообщается, что Феттель подпишет с «Маклареном» однолетний контракт с опцией продления еще на несколько лет. Одним из ключевых факторов в решении Феттеля называется возможность вновь работать с Андресом Зайдлем.

Похоже, карьере Феттеля конец – он уходит из «Феррари». У Скудерии есть кандидат на замену – аккуратнейший гонщик «Формулы-1»

Тед Кравиц: «Возможно, Феттель действительно завершит карьеру, но мне видится переход в «Макларен»

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