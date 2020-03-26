Василий Уткин: «Кройфф – величайший, Пеле – первый король, Роналду – гений мотивации, а Месси – просто гений»

Журналист Василий Уткин назвал лучшего футболиста в мировой истории по своей версии.

«Двадцать пять лучших футболистов за 25 лет от FourFourTwo меня вдохновляют. В первую очередь тем, что там нет . Я тоже не считаю Златана великим. Сегодня будем говорить о тонкой грани между выдающимся и великим. Самые великие футболисты по моей версии.

Говорить о великих в дотелевизионную эпоху очень сложно, поскольку в этом случае мы говорим скорее о легендах. Это все важно и круто, но мы не сможем сравнить тех, о ком мы только слышали, с теми, кто играет сейчас. Поэтому целую эпоху придется отстегнуть.

Первым всемирно признанным великим футболистом, наверное, был Пеле. Он и определил понятие величия. Определение «король футбола» придумано для него, и оно, безусловно, устарело.

Эпоха Пеле началась с 1958 года. С 1970-х в Европе начался тотальный футбол. Нам сложно оценить качество игры Пеле, но наблюдение за ним изменило критерии качества оценки футболиста. Пеле был атакующим полузащитником, диспетчером, нападающим, форвардом – всем сразу, постепенно, одновременно, как угодно, – при этом обладая выдающимися физическими возможностями: он быстрее всех бежал и выше всех прыгал, если можно об этом говорить без секундомера.

В современном футболе Пеле проще всего было бы сравнить с Роналдиньо, потому что чисто футбольный дар, наверное, почти больше никогда не сочетался с такой физической одаренностью. Но Пеле, в отличие от Роналдиньо, еще был и очень умный парень – он занимал государственные должности и сделал хорошую карьеру в бизнесе.

Сразу после Пеле началась эпоха великих перемен в футболе. И здесь главные заводилы – Йохан Кройфф и Франц Беккенбауэр. Сегодня игра с либеро, последним защитником, умерла, а тогда так играли все, и Беккенбауэр задавал стандарты в оценке этого амплуа. Возможно, мы в праве считать его лучшим защитником в истории футбола.

Кройфф был символом и олицетворением революции – тотального футбола. Тогда игроки начали меняться позициями, без чего мы сейчас не представляем футбола. Это была первая и последняя революция в футболе.

Место Кройффа незыблемо, хотя он так и не стал чемпионом мира и не выиграл с Голландией ни одного титула. Но он лицо этой революции, а в последствии еще и был выдающимся тренером. Футболисты из этого ряда не смогли сделать такой карьеры тренера. Возможно, ее сделает Зидан – начало впечатляет.

Наверное, трудно считать по-настоящему великим футболиста, который не был чемпионом мира. Это стандарт задал Пеле, который был чемпионом мира три раза.

Платини и Марадона – два главных футболиста 1980-х. Какими они были? Платини тоже не был чемпионом мира, но та сборная Франции никогда бы без него не стала такой при всех идеях Мишеля Идальго. Та команда вынесла на поверхность идею о том, что полузащита – главная линия в футболе. И Платини – символ этой перемены, он мой любимый игрок. Вытащить сборную Франции в круг титулованных сборных, завоевать с ней первый ее большой титул – чемпионат Европы – это тоже большое достижение. И он первым в истории трижды получил «Золотой мяч».

О величии Марадоны можно сказать очень кратко: оно просто не ставится под сомнение. Он, безусловно, король 80-х, он добился титула чемпиона мира настолько единолично, насколько это вообще можно делать в такой игре, как футбол.

Ван Бастен – это конец 80-х – тоже выигрывал «Золотой мяч» трижды, как Платини, но его карьера прервалась очень быстро. На высшем уровне он сыграл не так уж и много. Его карьера похожа на комету. И об этом обидно говорить, потому что травма, которая стоила ему карьеры, сейчас лечится довольно стабильно и к таким печальным последствиям не приводит.

Он играл в то время, когда нападающие стали фигурами яркими, но служебными. Они пожинали плоды усилий всей команды. В этой связи я не могу заставить себя считать ван Бастена равным Кройффу, Беккенбауэру, Платини, Марадоне и Пеле. Ему немного не хватило до величия, оставляем его в выдающихся.

90-е – это время, когда метода «Милана» Сакки распространяется на весь континент, время, когда мало забивают. Наверное, можно было бы говорить о Ромарио, но он в молодом возрасте добился самых своих выдающихся успехов,и в дальнейшем его не признавала даже сборная Бразилии.

Наверное, и Стоичков, при всем его величии в Болгарии, не может быть мировой звездой в смысле уже выше названных игроков. Баджо – игрок гениального таланта – так и не нашел себе клуба в Италии, но величие еще и в признании. Его можно было бы причислять к великим, но только в плане таланта и трудолюбия, но реализоваться ему не удалось.

Уже в 1994-м мы узнаем о Роналдо. Он стал чемпионом мира в 17 лет, как Пеле, потом стал двукратным, а их очень мало, единицы. Ронало – форвард, но он одарен так богато и настолько безоговорочно сильнее всех, что в этот момент нападающие возвращают себе претензии на то, чтобы становится по-настоящему великими и признаваться в этом качестве. Он поднялся после двух тяжелейших травм, сочетал в себе мощь и способность сыграть как в глубине атаки, так и на острие. Он, безусловно, велик, ярчайшая звезда.

Почти сразу после этого начинается дуалистическая эпоха Криштиану Роналду и Лео Месси. Спустя годы и десятилетия люди будут вспоминать Роналду и любовь, которая его окружала – он был кумиром миллионов, может, миллиардов, – но они должны будут признавать его человеком своего времени, в отличие от Месси.

Криштиану – гений мотивации, а это важнейшее качество в современном футболе. Он реализовал себя на 200%, может, даже на 210%. Он гений как игры в футбол, в мяч, так он еще и переделал себя физически – из угловатого, пусть и одаренного, подростка сделал свое тело совершенным. Он сохраняет мотивацию на протяжении карьеры. Огромную роль в этом играет то, что Роналду состязался с Месси и составил ему основательную конкуренцию.

Месси – заложник того, что он всеобъемлющ. Во вплетении его в игру команды нет мелочей. Над этим ломают голову величайшие тренеры, и, по большому счету, удалось это только двоим – Райкарду и Гвардиоле. Я уже говорил, что Пеп, скорее всего, не захотел остаться в «Барселоне», предвидя, что Месси в его концепции игры будет гениальным, но инородным телом. Это придает драматизма фигуре Месси, без которого тоже не бывает великих.

В сонм великих надо добавить и Андреса Иньесту, он отвечает критериям Платини. Его эпоха – это эпоха, когда сборная Испании наконец добилась признания. Он лучший игрок сборной этих времен. И не его вина, что игра «Барселоны» уже была достаточно коллективна, чтобы выбрать кого-то одного, да еще и за них играл Месси.

А то, что Иньеста лучше Хави, это очевидно. Хави не настолько разносторонен. Играй он не в «Барселоне», мы бы, может, вообще о нем не знали, или знали, что парень видит игру, понимает, но не хватает мощи. Но он гений, хотя в «Барсе» до него играл уже такой же футболист – Иван де ла Пенья, но без реконструированного принципа игры, который до идеала довел Гвардиола.

Сравните со всем этим Ибрагимовича? По-настоящему выдающийся центрфорвард. Но разве он когда-нибудь ставил себя на службу команды, как другой игрок, которого можно сравнить с ним по стати и физике – ван Бастен? Разве есть в его карьере драматизм? Нет, есть самодовольство. Он фрик, очень яркий образ, хорош своим эгоизмом, но это красота не футбольная, не игровая, а лишь красота образа. Тогда можно было бы и Кантона рассматривать, но он не играл в сборной, пусть остается выдающимся.

Для меня самый великий игрок в истории мирового футбола – это Йохан Кройфф. Еще и потому, что трудно не оценить то, что футболист сделал после карьеры. Он добился величия на всех уровнях – в клубе, в сборной, в качестве тренера, футбольного публициста, классика тактической науки и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Он абсолютно всеобъемлющ.

Думаю, он футбольный святой – он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет. Он не был чемпионом мира, но он величайший игрок в футбольной истории.

Кройфф – величайший, любимый – Платини, первый король – Пеле, А Месси – просто гений, посмотрим, что будет дальше», – сказал Уткин.

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