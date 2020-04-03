Карвальо про Путина: «Не знал, что он значит для россиян. В Бразилии так не восхищаются президентом»

Экс-хавбек ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА.

«Встреча была через 2-3 дня после победы в Кубке УЕФА. А мы все эти дни праздновали. Если не ошибаюсь, то автобус ЦСКА отходил в 9:00 или 10:00 утра.

Мы проспали и понятия не имели, что значит Путин для россиян. У нас в Бразилии нет такого восхищения президентом. Когда мы все-таки пришли, нашего переводчика не пустили.

В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели. Все подписали мяч и вручили его Путину.

А затем Вагнер забрал мяч из рук Путина и начал чеканить так, чтобы президент жонглировал тоже. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Для нас это было естественно – бразильский стиль.

Путин хорошо воспринял, и у нашей делегации ушло напряжение. Этот эпизод потом появился даже в Jornal Nacional», — сказал Карвальо в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо.