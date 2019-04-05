Цулыгин покинет «Салават» (Gorobzor.ru)

покинет пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает Gorobzor.ru.

Срок соглашения специалиста истекает 30 апреля.

Сегодня, 29 апреля, состоялся совет уфимского клуба. По информации издания, кандидатура Цулыгина на пост главного тренера не была поддержана, руководство приняло решение не продлевать контракт со специалистом.

Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции КХЛ в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».

Ларионов – один из кандидатов на пост главного тренера «Салавата» (Gorobzor.ru)