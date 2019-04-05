НХЛ возобновит сезон 1 июля («Чемпионат»)

Стал известен план по возобновлению регулярного чемпионата, остановленного из-за .

Об этом сообщает «Чемпионат». Предложение уже одобрили владельцы клубов, теперь его должен рассмотреть профсоюз НХЛ.

15 мая – игроки получают разрешение тренироваться на катках небольшими группами.

1 июня – начало трехнедельного тренировочного сбора.

21 июня – команды отправляются в один из четырех городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч.

1 июля – возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведет 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей.

21 июля – старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференций арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября.

Тренировочные лагеря к сезону-2020/2021 будут открыты в середине ноября. Начало регулярного чемпионата – в середине декабря.