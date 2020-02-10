Игроки «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат

«ПСЖ» пока не может договориться с футболистами команды о понижении зарплат.

Стороны продолжают переговоры, однако на данный момент игроки не принимают условия клуба, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Спортивный директор парижан обсуждает данный вопрос с и , которые представляют интересы игроков.

В «ПСЖ» рассчитывали, что футболисты пойдут навстречу клубу, учитывая возможные финансовые потери, связанные с досрочным завершением сезона.

Потери оцениваются примерно в 215 миллионов евро, поэтому клуб планировал сократить месячную зарплату самых высокооплачиваемых своих игроков – и – на 70 процентов.

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