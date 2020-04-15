Мбаппе о кумирах: «Роналду, Месси, Неймар. Все они вдохновляют меня, но я ищу свой путь к вершине»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о футболистах, вдохновлявших его.
– У меня было много кумиров. Мне очень нравился Криштиану. Тогда нам всем нравились Роналду и Месси. Мне выпал шанс играть с Неймаром, которого я обожал, когда был младше. Я очень любил всех этих игроков.
– Они все еще вдохновляют вас?
– Конечно. Когда у тебя есть возможность играть на топ-уровне, нужно вдохновляться лучшими. Каждый из них обладает собственным стилем, у них свои сильные стороны. Но все они стали топ-игроками, поэтому вдохновляют каждого.
Нет никаких причин, по которым они могли бы не вдохновлять меня. Я ищу собственный путь к вершине, – ответил француз.