Наталья Непряева: «Не понимаю, почему на Логинова накинулись. Даже если человек что-то принял, он отбыл наказание, очистился»

Российская лыжница поделилась мнением о негативном отношении к биатлонисту из-за дисквалификации за допинг в прошлом.

– В биатлоне соперники никак не могут принять допинговую историю Александра Логинова. Тереза Йохауг также восстановилась после допинговой истории, но я не слышал ни одного плохого слова со стороны ее соперниц. Вы так дружны?

– Во-первых, не понимаю, почему на Сашу все накинулись. Вся эта история из ряда вон выходящая. Читала новости и офигевала от происходящего, от того, какие интервью давали другие биатлонисты.

Рада, что в лыжах такого нет. Даже если человек что-то принял, не важно – по своей воле или нет, он отбыл наказание, очистился. Сейчас сдает допинг-тесты. Почему мы должны его травить?

Понятно, что в лыжах также все в первую очередь — соперницы, но все равно надо сохранять приветливые отношения. Лично я стараюсь со всеми хорошо общаться и чувствую, что остальные также ко мне нормально относятся, – сказала Непряева.

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