Турнир Карлсена. Непомнящий сыграет с Магнусом, Фиружа против Гири

С 28 по 29 апреля проходит 6-й тур интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational. сыграет с Магнусом Карлсеном, Алиреза Фиружа против Аниша Гири.

Турнир Магнуса Карлсена

6-й тур

Начало партий – в 17.00 по московскому времени.

28 апреля

Ян Непомнящий (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Алиреза Фиружа (Иран) – (Нидерланды)

29 апреля

(США) – Лижэнь Дин (Китай)

(США) – (Франция)

Турнирное положение: Накамура, Карлсен, Дин – по 11 очков, Каруана – 10, Вашье-Лаграв, Непомнящий – по 5, Гири – 4, Фиружа – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате.

На первом этапе участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. Победитель матча получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете назначается армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1.

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