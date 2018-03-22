Турнир Карлсена. Непомнящий сыграет с Магнусом, Фиружа против Гири

С 28 по 29 апреля проходит 6-й тур интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational. Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном, Алиреза Фиружа против Аниша Гири.
Турнир Магнуса Карлсена
6-й тур
Начало партий – в 17.00 по московскому времени.
28 апреля
Ян Непомнящий (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Алиреза Фиружа (Иран) – Аниш Гири (Нидерланды)
29 апреля
Хикару Накамура (США) – Лижэнь Дин (Китай)
Фабиано Каруана (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Турнирное положение: Накамура, Карлсен, Дин – по 11 очков, Каруана – 10, Вашье-Лаграв, Непомнящий – по 5, Гири – 4, Фиружа – 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате.
На первом этапе участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. Победитель матча получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете назначается армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1.
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